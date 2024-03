“L’Inter cambia il vestito. Lunedì contro il Genoa Lautaro e compagni non scenderanno in campo con le solite maglie col marchio Paramount+ sul petto, ma con il logo delle Targarughe Ninja. È il frutto di un accordo proprio tra Inter e Paramount, che da oggi ha in uscita in esclusiva sulla sua piattaforma streaming il film “Targarughe Ninja - Caos Mutante”.