Thuram, papà Lilian sempre in tribuna. E dopo ogni gol con l’Inter c’è un rito da seguire

"In tribuna d’onore ieri come al solito c’era papà, ma non mamma Sandra, separata da Lilian dal 2007. Dopo ogni partita una delle prime telefonate dei ragazzi sono sempre per lei, non poteva non essere così anche ieri. L’ex difensore di Parma e Juve, invece, è ormai “stanziale” a Milano per accompagnare in ogni passo della nuova vita nerazzurra di Marcus, vissuta tra hotel e un albergo in zona stazione centrale in cui ancora vive".