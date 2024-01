Trevisani: “Inter-Juve? L’andata mi porta a pensare che c’è una favorita”

Le parole del giornalista a proposito dello scontro diretto tra nerazzurri e bianconeri in programma tra meno di un mese

Riccardo Trevisani, presente negli studi di Sport Mediaset, ha parlato di Inter e Juventus e del cammino verso lo scontro diretto in programma il 4 febbraio: "Lo scontro diretto di ritorno? Potrebbe essere il pareggio la mia favorita, come nella gara d'andata. Penseranno prima a non perdere, considerando che mancheranno a quel punto del campionato ancora quindici giornate.