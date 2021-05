Inter-Udinese, prosegue la linea Conte: niente conferenza alla vigilia del match

Il tecnico non parlerà nemmeno oggi in conferenza stampa, ma risponderà alla domande di Inter Tv

Domani l'Inter affronterà l'ultimo impegno stagionale, l'Udinese a San Siro. In occasione di questa gara verrà consegnata ai nerazzurri la coppa per la vittoria della Serie A. E ci sarà la grande festa dei tifosi fuori dallo stadio.

In vista della sfida con l'Udinese, il tecnico dell'Inter Antonio Conte non parlerà alla vigilia della sfida coi friulani. L'allenatore risponderà solamente ad alcune domande della tv ufficiale nerazzurra, come rivela Gazzetta.it. I motivi sono sempre gli stessi: il tecnico non vuole affrontare domande e temi relativi al futuro, prima di aver parlato con il presidente dell'Inter Zhang.