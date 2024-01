Kevin Zefi non è più un calciatore dell'Inter. Il classe 2005 ha lasciato i nerazzurri per trasferirsi alla Roma, al termine di una trattativa già svelata nei giorni scorsi. Il contratto depositato nella serata di ieri rende la notizia ufficiale. L'irlandese, che non ha mantenuto le attese dal suo arrivo a Interello, è pronto per una nuova avventura.