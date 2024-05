Vecino: “Inter? Campionato straordinario. Sarà bello tornare a San Siro”

Le parole del centrocampista ex nerazzurro che nel prossimo turno affronterà a Milano la squadra di Simone Inzaghi

Matias Vecino è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio-Empoli. Queste le sue parole: "Oggi era una bella festa per i nostri tifosi, gli volevamo regalare una vittoria. L'Empoli è una squadra tosta, siamo contenti di aver vinto anche soffrendo. Segnare gol che portano punti è importante, cerco di mettermi sempre a disposizione e di dare il mio contributo. Sono contento di aver segnato così tanto.

Tudor ha una grande forza emotiva, mi ha caricato. Io ero concentrato soprattutto sulle palle inattive. L'Inter? Sarà bello tornare a San Siro, hanno fatto un camponato straordinario e hanno meritato di vincere lo Scudetto. Noi però dobbiamo fare la nostra partita per provare a entrare in Champions League, anche se sappiamo che sarà difficile. I ragazzi del '74 erano molto emozionati ed è stato emozionante anche per noi. Si sono meritati tutti questi applausi".