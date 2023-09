VIDEO/ Verso Empoli-Inter, nerazzurri in partenza: c’è il recuperato Calhanoglu

Domani l'Inter torna in campo a Empoli. I nerazzurri si rituffano nel clima campionato dopo l'esordio in Champions League e in Toscana proveranno a difendere la vetta della classifica. Inzaghi e i suoi calciatori sono partiti in questi minuti in treno da Milano alla volta di Firenze, poi si sposteranno a Empoli e domani alle 12:30 saranno di scena al Carlo Castellani Computer Gross Arena.