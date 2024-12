Le parole del giornalista a Pressing sul lavoro dell'allenatore con la squadra che è seconda in classifica e lotta per lo scudetto

«Idillio Conte-Napoli? PerchéI patti tra Conte e De Laurentiis di inizio stagione vengono rispettati. Il tecnico sta lavorando in maniera unica, come mai si era visto in precedenza e credo che lui dopo aver vissuto il primo Napoli avrà deciso di darsi alla psicoanalisi. Questa squadra è tornata indietro nel tempo e crede di essere la squadra che due anni fa aveva stracciato il campionato». Così Raffaele Auriemma, giornalista di fede azzurra, a Pressing ha parlato del lavoro che l'ex allenatore dell'Inter sta svolgendo sulla panchina della squadra partenopea.