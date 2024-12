In campo per 6 minuti più recupero, Mario Balotelli ha sfiorato due volte il gol contro il Napoli

Mario Balotelli è entrato nel finale di partita contro il Napoli, sfiorando in due occasioni la rete che avrebbe regalato un punto al suo Genoa. I giornali questa mattina sottolineano il buon ingresso in campo dell'attaccante. "A Supermario basta una manciata di minuti per creare due occasioni importanti", si legge su Tuttosport che dà 6,5 a Balotelli.

Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: "Panico in 6 minuti: prende il palo (un po’ casuale) e impegna Meret con un tiro-cross da fuori". Addirittura 7 in pagella per La Gazzetta: "Uno spettacolo, pur con movimenti non leggerissimi. Prende palloni e responsabilità, crossa e tira creando due occasioni"