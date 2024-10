Boban, su Skysport, ha attaccato la proprietà della Roma, la famiglia Friedkin dopo la sconfitta della squadra di Juric contro la Fiorentina e le indiscrezioni su un possibile ritorno in panchina di De Rossi. «C'è una situazione particolare in casa Roma. Ci sono romanisti che hanno fatto la storia di questo club e non dico che un giocatore appena finito di giocare devo per forza essere pronto. Abbiamo capito che a volte non lo siamo stati, ci sta», ha sottolineato l'ex dirigente del Milan.

«Ma non lasciare tempo a Totti di crescerlo, non aiutarlo per avere comunque un Totti in Serie A e avere un De Rossi e bruciarlo così, come se fosse zero. Ma chi siete, ma vergognatevi. Non lo dico solo ora, da anni lo abbiamo detto su questa gestione super business e l'americanizzazione che non rispetta nessun valore del calcio e non rispetta il calcio italiano. La Roma è una grande società», ha concluso l'ex giocatore.