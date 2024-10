L'ex capitano dell'Inter , Beppe Bergomi, ha parlato ai microfoni di Skysport analizzando la sfida del Meazza contro la Juventus finita 4-4. «Siamo ancora all'inizio ma il gol è una pressione sbagliata dove la Juve ti attira in una zona e tu hai due gol di vantaggio. Prendere 4 gol ma ci sono degli errori da una parte e dall'altra, anche sui due rigori della Juve, sono errori da non permettersi, soprattutto sul 4 a 2 non puoi prendere due gol in casa», ha detto.

«Al 4-2 l'Inter era in fiducia e abbiamo visto l'Inter dell'anno scorso, dominante. Ma quest'anno quelle disattenzioni che stiamo vedendo non c'erano, se penso alla fase difensiva. Bello il calcio che ci hanno fatto vedere ma qui esce bene la Juve ed esce male l'Inter che prende gol in casa se penso che la squadra nerazzurra pensa di lottare per il titolo. Dopo il derby perso l'Inter ha vinto cinque vittorie consecutive, ma penso che l'Inter deve vincere il campionato. L'Inter ha già giocato con tante big in casa. Questa era una partita da vincere sul 4-2», ha aggiunto sulla partita dei nerazzurri.