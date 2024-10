Alessandro Del Piero, ex capitano della Juve, a Skysport ha parlato del 4 a 4 maturato a San Siro alla fine della sfida tra la squadra di Motta e l'Inter di Inzaghi. «Dopo il il 4 a 2 c'è stata l'Inter che è venuta su forte e ha avuto più chance per questo credo che ci si grande rammarico da parte dei nerazzurri, sembrava una partita tra pugili che si picchiavano e basta ad un certo punto. Yldiz ha avuto un guizzo. Serviva personalità e cuore e lui li ha messi, è quello che si fa quando si punta così. Ci sono state sei occasioni chiare per i nerazzurri prima del gol dei bianconeri», ha sottolineato innanzitutto.

«Dove l'ha pareggiata la Juve? Indubbiamente rimanere sereni dopo tutto quanto stava succedendo dopo quattro gol incassati, sei occasioni subite e rimanere lucidi sulla propria strada sicuramente è la base. Poi ovviamente il guizzo. Alla fine bisogna buttarla dentro e il 4-3 ha dato una sterzata alla partita perché tutti si aspettavano il quinto gol dell'Inter. La squadra nerazzurra ha fatto rimanere la Juve in partita ma è stato dimostrato lo spirito di combattimento, è tutta questione di un attimo. Inzaghi? Mi è sembrato più emozionale del solito, emotivo. È un po' dna bianconero che fino all'ultimo secondo la partita non è finita e questo si trasmette in generale. Thiago Motta ha ricreato un ambiente, come c'era con Allegri, di cercare la vittoria fino all'ultimo o di annullare una sconfitta. Con lo Stoccarda è andata molto male e sono rimasti male perché lo Stoccarda li ha fatti rimanere in partita. Anche l'Inter li ha fatti rimanere in partita, ma lo spirito di combattere è importante».