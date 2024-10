Zvonimir Boban a Skysport ha analizzato il pareggio tra Inter e Juventus soffermandosi sull'inatteso spettacolo a suon di gol. «Dopo l'appello di Caressa, forte e chiaro di non fare zero a zero hanno offerto uno spettacolo bellissimo ma strano rispetto alla logica calcistica. Non immaginavo i quattro gol della Juve, non ci abbiamo capito nulla in tanti momenti», ha sottolineato l'ex milanista.