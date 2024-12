La Repubblica – Bove, si pensa al defibrillatore sottocutaneo come Eriksen

Il quotidiano La Repubblica parla quest'oggi di quanto accaduto a Edoardo Bove in Fiorentina- Inter e di come sta procedendo il suo recupero. Le condizioni - spiega il quotidiano - sono in miglioramento ma ci sono dubbi su una carriera che in Italia potrebbe interrompersi. Il giocatore è ancora al Careggi di Firenze dove stanno completando tutta una serie di esami per capire l'origine della fibrillazione che lo ha colpito provocando un arresto cardiaco. Il calciatore è stato defibrillato in ambulanza e ci sono due possibilità: potrebbe essersi trattato di un danno al miocardio o di una cardiomiopatia.

Il professor Domenico Corrado, ordinario di cardiologia a Padova, ha spiegato al giornale: «Quando c’è un arresto cardiaco da aritmia ventricolare, le linee guida impongono il defibrillatore sottocutaneo». I medici dell'ospedale che ha preso in cura il giocatore propenderebbero proprio per la strada indicata dalle linee guida. Quindi la possibilità di impiegare il defibrillatore sotto pelle. Se così fosse il giocatore non potrebbe più giocare in Serie A. Come era successo a Eriksen che era stato costretto a lasciare l'Inter in seguito al malore avuto nella gara dell'Europeo contro la Finlandia, che lo aveva costretto al defibrillatore. Christian gioca in Premier League perché in altri campionati, giocare a calcio con il defibrillatore è possibile. In Italia no.