Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Maurizio Ganz, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di vincere lo scudetto da parte dell'Atalanta: "Sarebbe bellissimo per i tifosi soprattutto. Vedere l’Atalanta campione d’Italia sarebbe un’estasi per il popolo bergamasco. Sarebbe anche il coronamento di una scelta lungimirante di Percassi quando decise di continuare a puntare su Gasperini dopo una serie di sconfitte consecutive".