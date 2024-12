“Conte è un allenatore che è pronto per le battaglie e sicuramente toccherà le corde giuste per ricaricare la sua squadra dopo le due sconfitte. Non è scontato che si faccia un campionato tutto in positivo, la vera forza della squadra arriva dalle risposte che si danno alle sconfitte. Il Napoli sta facendo un girone d’andata tra il primo e il secondo posto, è nelle posizioni giuste per lottare per lo scudetto. Nonostante la sconfitta di domenica scorsa il Napoli è sempre lì, ci sono tre squadre in corsa per il titolo e poi le due sorprese che sono Fiorentina e Lazio. La rosa del Napoli è competitiva come lo è quella dell’Inter ed è superiore a quella dell’Atalanta".