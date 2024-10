Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Skysport, ha parlato della prestazione di Lukaku nella gara contro il Lecce vinta dal Napoli uno a zero. Sull'ex Inter ha detto: «Difficile che riesca a tornare quello dell'Inter. Se tornasse quello che è stato in nerazzurro, il Napoli sarebbe strafavorito per lo scudetto».

«Resto scettico che torni a giocare ai livelli in cui giocava nell'Inter. Ma deve migliorare per forza. Se faccio il confronto con il Lukaku che abbiamo visto nella Roma, quel giocatore era più brillante. Quest'anno neanche prova le accelerazioni. Deve crescere per forza. Ho forti dubbi che possa tornare ai livelli dei tempi in nerazzurro ma deve crescere per forza. Già quello che è stato in giallorosso basterebbe», ha concluso.