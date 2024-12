«Atalanta al primo posto? Non ha prezzo, contento è dir poco. È un campionato tosto». Lo ha detto il presidente dell'Atalanta , Antonio Percassi, a margine della Prima della Scala con 'La forza del destino' di Giuseppe Verdi.

A chi gli chiedeva del coro 'Vinceremo il tricolore' urlato dalla Curva Nord del Gewiss Stadium ieri, dopo la vittoria sul Milan per due a uno che ha regalato il primato momentaneo in classifica, il numero uno del club bergamasco ha risposto: «È da un po' che hanno cominciato con questa canzone, diciamo che non è andata male. C'è un rapporto con la tifoseria fantastico, ci sostengono sempre, anche nei momenti difficili».