Arrigo Sacchi ha analizzato ai raggi X il Napoli di Antonio Conte a poche ore da una sfida importante per gli azzurri primi in classifica contro l'Atalanta. Queste le sue considerazioni alla Gazzetta dello Sport: «Se mi piace il Napoli? Moltissimo. Ho visto la partita di San Siro contro il Milan: il Napoli l’ha vinta senza faticare. La differenza con i rossoneri era evidente. Fin dall’inizio la squadra di Conte ha trovato i buchi nei quali infilarsi e lo ha fatto, mentre il Milan ha sbattuto contro la difesa avversaria. Il Napoli non ha rischiato quasi nulla, e ciò significa che c’è già una notevole organizzazione di squadra nonostante Antonio sia soltanto alla sua prima stagione».

«Una cosa semplice: i giocatori sanno che cosa devono fare sul campo. Hanno conoscenze perché l’allenatore gliele ha trasmesse. Arretrano quando è il caso di arretrare, pressano in zona offensiva quando si può fare, palleggiano a centrocampo per far uscire gli avversari. Il Napoli mi sembra proprio una squadra completa, e poi mi impressiona l’atteggiamento: per Antonio si butterebbero nel fuoco. In poco tempo ha fatto un grande lavoro».