Simone Inzaghi rifletterà ancora per qualche ora. A breve i suoi scenderanno in campo per la rifinitura, nella quale l'allenatore nerazzurro valuterà alcune situazioni prima di decidere la formazione da mandare in campo in Inter-Venezia di stasera. La notizia, già anticipata ieri, è il rientro tra i convocati di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu: per uno di questi potrebbe esserci addirittura spazio dal primo minuto.