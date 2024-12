Match che si sblocca subito al 16' con Esposito che, con una traiettoria beffarda col destro, batte Montipò per il vantaggio empolese. Passano appena due minuti ed Esposito firma la doppietta con un bel destro che non lascia scampo al portiere veronese per il suo quarto gol in campionato, il sesto contando anche i due centri in Coppa Italia. Per Esposito è la prima doppietta in Serie A. Al 31' arriva anche il tris empolese di Cacace. Il Verona prova a riaprirla al 3' con Tengstedt ma l'Empoli chiude i conti con Colombo col mancino da fuori area.