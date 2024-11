Reda Belahyane è uno dei nomi emergenti del campionato italiano: il centrocampista marocchino, classe 2004, sta brillando con la maglia del Verona, e numerose big stanno prendendo appunti. Tra queste c'è l'Inter, ma chi sembra fare maggiormente sul serio è la Lazio. Così scrive L'Arena: "La Lazio pare voler stringere, in ampio anticipo, per Reda Belahyane. [...] La settimana scorsa Maurizio Setti e Claudio Lotito sarebbero stati visti pranzare insieme in un ristorante di Roma. Indiscrezione tutta da confermare. Ma è risaputo che tra i due presidenti - lo testimoniano le tante operazioni di mercato realizzate in passato - i rapporti sono molto buoni".

"Tema del pranzo: il futuro di Belahyane. Il centrocampista è stato acquistato dal Nizza per una cifra intorno ai 500 mila euro. Oggi il suo valore di mercato, in costante oscillazione, si attesta sui 7-8 milioni di euro. Ma il club di via Olanda potrebbe riuscire a strappare una cessione in doppia cifra. La Lazio vorrebbe anticipare tutti. Marco Baroni conosce molto bene il ragazzo. E il giocatore è di gradimento. La "promessa", tra le parti, sarebbe quella di arrivare a chiudere in tempi brevi l'operazione.Arrivando, così, a togliere ogni dubbio alla Lazio sulla destinazione di Belahyane. Di fatto, si ragiona sulla possibilità di una cessione a titolo definitivo già a gennaio, con la possibilità, però, di permettere a Belahyane di concludere a Verona la sua stagione".