Supercoppa Italiana, la Lega Serie A presenta la Travel case

In merito arriva il commento dell'ad della Lega, De Siervo: «L'occasione di disputare delle grandi partite all'estero ci consente di valorizzare il calcio italiano e le nostre squadre, ma è anche una bella occasione per promuovere le eccellenze del Paese e i valori che rappresentano. In questa occasione abbiamo scelto di affidare, per la prima volta nella storia della Serie A, la realizzazione di un baule artigianale, un "Travel case" per proteggere il nostro Trofeo, alle sapienti mani artigianali di Stefano Ricci. Si tratta di una grande firma italiana molto apprezzata nei nuovi mercati e in particolare in tutto il Medio Oriente. La splendida custodia accoglie e arricchisce la Supercoppa Italiana, rappresentando inoltre il design e la tradizione che sanno rivolgersi al futuro propri del Made in Italy. Con questa prestigiosa collaborazione la Serie A si conferma come un vero soft power del Paese in grado di esportare bellezza e passione nei territori più strategici a livello internazionale».