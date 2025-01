"Giocare la Supercoppa italiana in Arabia Saudita, vedere Milan, Inter, Juventus e Atalanta che vanno a Riyad a giocarla, un po' di tristezza me la mette". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una diretta sui social. "Rimpiango il limite dei tre stranieri in campo - ha aggiunto -: era un campionato diverso, un calcio diverso, un tifo diverso e anche una nazionale italiana più forte".