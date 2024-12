«Il Milan è sempre questo: può vincere con Real e Inter e perdere contro il Parma o con chiunque, prendendo contropiede uno contro uno del portiere dello Bratislava, è una squadra completamente inaffidabile, ha fatto una scelta completamente sbagliata a maggio e la paga fino a che non cambia allenatore. I rossoneri non vanno in Champions così, non c'è un solo scenario in cui va in Champions». Riccardo Trevisani a Pressing ha parlato così del Milan e ha parlato anche dell'allenatore rossonero, Paulo Fonseca, che alla fine della partita si è sfogato su quello che ha considerato un arbitraggio non all'altezza.