"È tutto regolare, non c'è assolutamente niente. Salta in anticipo e colpisce il pallone", si sente in sala Var. Dino Tommasi da studio ha giudicato ottima la prestazione di La Penna.

"Calcisticamente De Ketelaere ruba il tempo a Theo, lui è in elevazione. il suo appoggio non toglie al difendente la possibilità di intervenire e quindi non è punibile La rete è assolutamente regolare. Ottima la prova di La Penna", sottolinea Tommasi in studio.