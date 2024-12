“ Le parole di Fonseca ? Tutte le squadre di A hanno all’interno ora un ex arbitro o guardalinee, una figura così. Secondo me arrivavano già prevenuti alla partita sull’arbitro.

Sul gol del vantaggio, per me è regolare quello di De Ketelaere, non c’è fallo su Theo Hernandez secondo me. Fonseca le cose le dice in generale, anche a Firenze lo aveva fatto mi ricordo, è uno che dice ciò che pensa", ha detto.