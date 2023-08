Giorno dopo giorno prosegue la pre-season dell'Inter di Rita Guarino in vista dell'inizio ufficiale della stagione 2023/24. Beatrix Fordos, difensore classe 2002 in forza alla squadra nerazzurra, ci ha raccontato i primi giorni di preparazione. “Stiamo lavorando sodo in questa preparazione, abbiamo tutte voglia di dare il massimo e non vediamo l'ora di iniziare la stagione".