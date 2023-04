Inter Women KO con la Roma, Guarino: “Non esiste alibi assenze, buio totale nei primi 45′ e…”

Guarino: "Quando si analizzano partite come queste non si può tralasciare nulla, dall'aspetto tecnico a quello agonistico"

Intervenuta ai microfoni di La7, Rita Guarino ha analizzato così la pesante sconfitta dell'Inter Women contro la Roma: "Sono tutte partite di livello, non è successo nulla di particolare. Analizzeremo quello che è successo oggi, nel primo tempo un buio totale ed è difficile da commentare. Le assenze non devono essere alibi, oggi è mancata attenzione e tante altre cose"

"Quando si analizzano partite come queste non si può tralasciare nulla, dall'aspetto tecnico a quello agonistico. Siamo state a guardare la Roma che gioca un bel calcio ma è stata agevolata dalla nostra incapacità di contrastarle, questo mi sento di dirlo, sono mancate tante cose che analizzeremo in settimana. Le ragazze erano focalizzate sulla partita, devo capire con loro cosa sia successo. Sinceramente in questo momento, conoscere le dinamiche di ciò che è successo è impossibile, analizzeremo"