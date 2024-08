Continua la preparazione dell'Inter Women in vista della nuova stagione: nella serata di venerdì 23 agosto le nerazzurre hanno affrontato il Brescia in amichevole, vincendo per 3-0 .

La gara è stata organizzata nell'ambito della terza edizione dell'iniziativa Inside The Dream, in memoria di Giampaolo Valnegri, ex preparatore dei portieri del Brescia Calcio Femminile. L'amichevole, disputatasi al campo sportivo di Cologne, ha visto la vittoria dell'Inter per 3-0 grazie ai gol di Pedersen, Cambiaghi e Tomaselli.