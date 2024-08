Martina Tomaselli è il nuovo rinforzo dell’Inter Women, Martina Tomaselli. La giocatrice è la protagonista del Matchday Programme. "Sono una giocatrice che si mette tanto a disposizione della squadra e dello staff. Mi piace rompere il gioco avversario per poi far ripartire la nostra azione d’attacco. Le mie migliori qualità credo siano l’inserimento e l’aggressività in campo. Sono in costante sfida con me stessa, lavoro per migliorarmi e fare qualcosa in più rispetto al giorno prima: devo uscire dal campo orgogliosa di quello che ho fatto".