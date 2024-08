Le sensazioni sono davvero positive e importanti, in questo momento ci sono carichi di lavoro importante ed è normale ci sia fatica, ci sono carichi di lavoro importanti. Noi, come staff e dirigenza, abbiamo voluto fortemente queste ragazze per fare insieme qualcosa di importante. Dobbiamo lavorare, lo sappiamo: vogliamo partire a fari spenti, cercando di accenderli strada facendo, con grande umiltà e grande voglia per ottenere risultati.