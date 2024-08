Il match si è concluso con il risultato di 2-1 per la squadra rossoblù: l'Inter era passata in vantaggio grazie a un gol di Martina Tomaselli

Si avvicina a grandi passi l'inizio della Serie A femminile: in vista della partenza della nuova stagione l'Inter Women è scesa in campo allo stadio Nazario Gambino di Arenzano per affrontare il Genoa in amichevole.