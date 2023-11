Inter Women, c’è la Juventus: le convocate di Guarino per il match di campionato

Nerazzurre in campo nel big match contro le bianconere: fischio d'inizio previsto oggi domenica 19 novembre alle ore 16

Dopo la vittoria casalinga contro il Pomigliano, le nerazzurre di coach Rita Guarino sono pronte a tornare in campo. Nell'ottava giornata della Serie A femminile eBay 2023/24 l'Inter Women affronterà in trasferta la Juventus. Il calcio d'inizio del big match è fissato per domenica 19 novembre alle ore 16:00.