"Se non si fosse fermato sul più bello, l’iraniano avrebbe avuto chance di partire dall’inizio già a Genova, proprio per concedere a Lautaro qualche seduta in più per tornare al suo livello. Una settimana dopo è, però, cambiato tutto e Mehdi è chiamato a una missione storica: deve dimostrare che con lui l’Inter può definitivamente superare l’antica “Lautarocrazia”. Anche senza il Toro, con l’ex Porto e questo ispiratissimo Marcus, il reparto offensivo non fa passi indietro", scrive La Gazzetta dello Sport.