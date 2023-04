Poule Scudetto, non basta Polli: Milan-Inter Women finisce 3-1

Il derby va al Milan. Nella quinta giornata della Poule Scudetto di Serie A femminile le rossonere vincono 3-1 in casa contro la squadra di Coach Rita Guarino . Dopo lo svantaggio, arrivato al 26° minuto, le nerazzurre hanno trovato il pareggio nella ripresa grazie a Polli. Il gol aveva dato subito nuova linfa all'Inter che era riuscita a prendere il pallino del gioco e proprio nel momento migliore sono arrivate le due reti in due minuti per il Milan. La squadra di Ganz sale al terzo posto in classifica con 38 punti insieme alla Fiorentina, mentre le nerazzurre restano a 35 punti.

Il primo tempo inizia con due conclusioni per parte. Prima Polli ci prova da centro area di testa, ma Giuliani blocca la sfera. Poi Dompig cerca di sfondare e trova l'intervento decisivo di Van Der Gragt. Passa un minuto e sono ancora le nerazzurre a farsi vedere con la solita Polli che conclude però alto dopo l'ottimo assist di Chawinga. Poco dopo ancora Dompig sugli sviluppi di un calcio d'angolo conclude di testa e colpisce la parte alta della traversa. Nei 15 minuti successivi accade pochissimo, con le due squadre che giocano principalmente a centrocampo. Cambia tutto al 26° minuto quando Dubcová su punizione trova Grimshaw in area che di testa da pochi passi non sbaglia. Prima della fine del primo tempo c'è spazio per la conclusione dal limite di Karchouni a cui rispondono per il Milan, Adami e Dompig. Entrambe le calciatrici non riescono a trovare il guizzo vincente.

La ripresa inizia con il cambio per Rita Guarino che inserisce Marinelli per Ajara Njoya. La neo entrata si fa subito vedere con una conclusione che però è fuori misura. Passano due minuti e Karchouni su punizione trova Van Der Gragt che di testa ci prova, ma Giuliani è attenta. L'Inter prende il pallino del gioco e crea subito un'altra occasione con Santi. La centrocampista dal limite fa partire una potente conclusione di destro, deviata in corner dal portiere rossonero. Al 60' arriva il pareggio nerazzurro grazie a un'azione corale. Karchouni dalla trequarti innesca Chawinga che scappa sulla sinistra e mette al centro, dove Polli di esterno anticipa le avversarie, realizzando il gol dell'1-1. L'asse Chawinga-Polli diventa l'arma migliore per la squadra di Guarino che costruisce un'altra occasione. Ancora una volta Chawinga in veste di assistman e ancora una volta Polli come finalizzatrice. Ottima la giocata della numero 9 che si libera in area e conclude a botta sicura, trovando però ancora una volta la risposta di Giuliani. Nel miglior momento dell’Inter arriva il gol del Milan. Piemonte in area stoppa il pallone e di sinistro realizza il gol del 2-1. Passano due minuti e arriva il terzo gol delle padrone di casa con Vigilucci che dal limite raccoglie l’assist di Piemonte e con una precisa conclusione porta il Milan sul 3-1. Merlo cerca di spronare le sue compagne con una conclusione da lontano, ma la sfera finisce tra le braccia di Giuliani. Non accade nient'altro fino al fischio finale. Resta molta amarezza per come è arrivata la sconfitta, dopo la prima parte del secondo tempo ben giocata dalle ragazze di Rita Guarino.