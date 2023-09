Primavera, le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

L’Inter di Cristian Chivu affronta la Fiorentina per la 1ª giornata del campionato Primavera: ecco le formazioni ufficiali

MILANO - Inter in campo per la terza giornata del campionato 2023/24. I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano la Fiorentina al KONAMI Youth Development Centre. Il calcio d'inizio della sfida è fissato per le ore 13:00.