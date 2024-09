Garonetti 5,5 Ingenuo in occasione del fallo da rigore su Magni nel recupero del primo tempo che di fatto chiude la partita.

Alexiou 6 Prova a limitare i danni con fisico e senso della posizione.

Motta 6 Limita i danni sulla sinistra, ma non la sua miglior prestazione. (25' st Cocchi 6 Minuti finali)

Zarate 5,5 Alla prima da titolare in Primavera, finisce in confusione e non trova gli automatismi giusti con i compagni.

Bovo 5,5 Preso in mezzo dal dinamismo e dai movimenti del centrocampo del Milan, fatica a trovare la posizione. (15' st Zanchetta 5,5 Non riesce a "pulire" la manovra)

Berenbruch 6 Sicuramente meno brillante rispetto a Manchester, prova a inventare qualcosa in mezzo al campo ma è costretto ad arrendersi per un problema al ginocchio. Nel finale, con una corsa zoppicante, porta via l'uomo a Mosconi e lo mette in condizione di segnare. (1' st Topalovic 5,5 Impalpabile, non aiutato dal contesto)

De Pieri 6,5 Tra i pochi a provare ad andare oltre lo spartito e a cercare l'iniziativa personale con accelerazioni e dribbling.

Spinaccè 5,5 Ha una sola occasione, Longoni gli nega il gol ma forse avrebbe potuto fare di più. (15' st Lavelli 5,5 Entra e ha subito una chance per riaprire il match. Poco da sottolineare)

Mosconi 6,5 Gol a parte, il migliore in campo per l'Inter: parte dalla sinistra, cerca il fraseggio con i compagni, si sacrifica in copertura. Nella ripresa con uno splendido assist per poco non manda in gol Lavelli.

Zanchetta 5,5 Squadra molto diversa rispetto a mercoledì, finisce schiacciato dal ritmo e dall'intensità del Milan. Non riesce a cambiare musica con i cambi.