Inter-Juventus Primavera, le pagelle: Rovida, giornata da ricordare

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Juventus, undicesima giornata del campionato Primavera. Persyn e Vezzoni in difficoltà

Persyn 5,5 Non è al meglio e si vede. Soffre in fase difensiva, in avanti non va mai via al diretto avversario. Esce per un nuovo problema fisico. (dal 46' Tonoli 6 Tiene la posizione senza avventurarsi in avanti)