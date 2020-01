L’Inter di Antonio Conte ha sconfitto la Fiorentina a San Siro e si è aggiudicata il passaggio del turno in semifinale (contro il Napoli). Anche Kwadwo Asamoah ha esultato sui social: “Andiamo in semifinale!” I tifosi non si sono lasciati scappare l’occasione per fargli qualche domanda, vista la sua prolungata assenza. “Dove sei finito?”, “Quando ritorni?”, le più gettonate dai suoi follower.