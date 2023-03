Assolto Muriel, aveva postato un commento ironico all’indirizzo dell’arbitro Mariani

Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta, aveva ironicamente criticato l'arbitro Mariani in occasione della gara tra Atalanta e Napoli. L'attaccante non aveva preso parte alla gara per una lesione agli adduttori, ma aveva attaccato il direttore di gara per la gestione dei minuti finali. Secondo il colombiano il fischietto avrebbe fatto terminare la gara con qualche secondo di anticipo nonostante le sostituzioni e i cartellini gialli che avevano spezzato il ritmo e gioco nel recupero. "Se devi arbitrare alle 18, non mettere la cena alle 20 che poi non fai in tempo ad arrivare", era la frase postata su Instagram.