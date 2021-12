“Festeggiate lo 0-4? Torna alla Samp”: un tifoso attacca Keita, la risposta della fidanzata

Botta e risposta sui social tra un tifoso e la fidanzata dell'ex giocatore dell'Inter

Brutta sconfitta per il Cagliari di Mazzarri, che ieri contro la Sampdoria ha perso 4 a zero. La fidanzata di Keita Balde ha condiviso ieri uno scatto felice insieme al giocatore e ai tifosi non è andata giù. "Me e il mio (quasi) marito", ha scritto la giovane sui social. E un tifoso le ha risposto ironicamente: "A festeggiare lo 0-4? Torna alla Samp che è meglio". Simona non ha voluto lasciar correre e gli ha risposto: "Ti avrei voluto bloccare però è giusto che tutti guardino i commenti idioti che fai".