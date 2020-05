Marco Barzaghi ha bacchettato Dejan Kulusevski per le dichiarazioni rilasciate ieri in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il giocatore aveva infatti espresso dubbi sul modulo utilizzato da Antonio Conte, dichiarandolo non idoneo alle sue caratteristiche. Il giornalista di Sportmediaset ha commentato così: “Ma Kulusevski che dopo neanche una stagione in serie A dice che il progetto tattico di Conte non lo convinceva?”