Kulusevski infiamma i tifosi: “Qualche mese di serie A e già parla di Eriksen: tipico di chi…”

L’intervista di Dejan Kulusevski alla Gazzetta dello Sport ha infiammato l’animo dei tifosi, dividendoli – come spesso succede- con le sue dichiarazioni. Due i concetti che hanno animato la polemica. Il primo riguarda il modulo di Conte, chiamato direttamente in causa da Kulusevski e al quale il giocatore dice di non sentirsi adatto. Poi non è passata inosservata la frecciata ad Eriksen, che pur avendo finora avuto a disposizione pochissime partite per dimostrare le sue qualità (prima dello stop per la pandemia) starebbe faticando in serie A. I tifosi nerazzurri hanno ribattuto mettendo in evidenza la “mancanza di rispetto” nel parlare di un giocatore come Eriksen, ma anche il fatto che – a livello di modulo – con Sarri alla Juventus le cose non saranno molto differenti…