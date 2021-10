Inter-Juve, Bastoni sui social: “Pareggio amaro”, Fognini risposta con frecciata a…

Fognini ha risposto al post amaro di Alessandro Bastoni dopo il pareggio con la Juventus

"Pareggio amaro, ma continuiamo su questa strada". Anche Alessandro Bastoni non trattiene la delusione per il risultato finale di una partita, che l'Inter era riuscita a governare per gran parte dei 90 minuti. La stessa delusione che è emersa anche nelle parole di Stefan de Vrij, ieri nelle consuete interviste del dopo partita. Al post del difensore nerazzurro ha risposto Fabio Fognini, grande tifoso dell'Inter. La risposta contiene una chiara allusione alle decisioni arbitrali: "Molto amaro!!! Chissà perché...".