Bastoni esulta con la ThuLa. “Amala sempre e per sempre, grazie tifosi”

È stata una vittoria importante dopo una gara difficile e in sofferenza. Ne sa qualcosa Alessandro Bastoni che ha tenuto botta insieme ai suoi compagni per resistere agli assalti della Fiorentina. E alla fine della partita, quando sono arrivati i tre punti, il difensore dell'Inter pure sui social ha mostrato la sua felicità per come è andata la serata. Si è pure messo in posa con Thuram e Lautaro e ha scritto 'Vamos' mostrando fatica e sorrisi da fine gara.