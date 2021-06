Biasin: “Conte poteva credere di più nell’Inter. Ma anche in se stesso”

Il giornalista di Libero torna sull'addio ai nerazzurri di Conte dopo la vittoria dello scudetto e gli sviluppi di mercato col Tottenham.

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Fabrizio Biasin ha commentato così la scelta di Antonio Conte di dire addio all'Inter nelle scorse settimane, dopo la vittoria dello scudetto. L'allenatore, sostituito da Simone Inzaghi, al momento è libero e ha detto no alla proposta del Tottenham per tornare subito in panchina.