Biasin: “Ecco l’Inter che secondo me dovrebbe giocare nel derby contro il Milan”

L‘Inter si prepara al derby contro il Milan di sabato sera con tante defezioni, dovute soprattutto all’emergenza coronavirus. Sono infatti sei i positivi in casa nerazzurra (Radu, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan, Young e Bastoni, con quest’ultimo che potrebbe anche recuperare in extremis), senza contare l’indisponibilità anche di Sensi, squalificato. Dunque, per Antonio Conte le scelte non saranno affatto facili. Su Twitter, Fabrizio Biasin ha svelato quella che secondo lui sarebbe la formazione migliore per sfidare i rossoneri.

“Per la serie “siamo tutti allenatori” l’#Inter migliore – secondo me – in vista del #derbyMilano di sabato“.