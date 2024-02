Il messaggio del difensore bianconero per la scomparsa dell'ex giocatore nerazzurro

All'età di 63 anni si è spento per un infarto Andy Brehme . Dall'Inter a Zanetti, sono tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di uno dei terzini sinistri più forti della storia del calcio che ha anche vinto un Mondiale con la Germania da protagonista.

Anche il difensore della Juventus, Gleison Bremer, con un post sui social ha voluto ricordare l'ex giocatore nerazzurro. "Eri l'idolo di mio papà che ha voluto chiamarmi come te. Per me resterai sempre un esempio di sportività. Ciao Andy".