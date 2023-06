La strana domenica di Brozovic, il croato posta l’armadietto dell’Inter: spuntano le foto di…

Nella giornata di ieri i social a tinte nerazzurre hanno avuto un solo ed unico pensiero: far sapere a Marcelo Brozovic quanto mancherà a tutti i tifosi dell'Inter. Lo hanno salutato in tanti, a partire dal giornalista Biasin che ha pubblicato una chat stramba con Marcelo nella quale il giocatore ironizzava sul fatto che lo stessero salutando tutti. Depistaggio? Non è ancora detta l'ultima parola? Certo è che il post con protagonista il figlio Rafi ad Appiano Gentile è suonato a tutti come un addio. E poi quel Bare, dove sei? Colonna sonora della coppia inseparabile che Marcelo forma da anni con Nicolò Barella.